أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع من مدينة درنة أن أحد أبرز العناصر الإرهابية في المدينة المدعو محمد فتحي بن خيال قتل خلال المواجهات الدائرة بين القوات المسلحة الليبية وبين عناصر تنظيم الدولة في محور وسط البلاد.

وأضاف المصدر أنه تم إبلاغ ذويه بخبر مقتله يوم أمس الأحد، موضحًا أن محمد الشهير بـ”النمساوي” من مواليد 1978 ومن سكان شارع عبدالمنعم رياض والمعروف شارع “النخيل ” في وسط المدينة.

وأوضح المصدر أن بن خيال عاش قبل أحداث 2011 بسنوات خارج ليبيا في دولة النمسا برفقة والده وشقيقه الأصغر ” سالم ” ليستقر والده قبل الأحداث في ليبيا ومنها التحق الابن الأصغر بأحداث الثورة بعد اندلاعها وقتل في بلده بن جواد في مارس 2011 .

وأفاد المصدر أنه خلال العامين 2012 و 2013 التحق ” محمد ” بكتيبه شهداء أبو سليم ومنها إلى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل عند تأسيسه في نوفمبر 2014 وخاض العديد من المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بالإضافة إلى مواجهاته ضد تنظيم الدولة خلال العامين 2015 و 2016 .

ولفت المصدر إلى أن النمساوي كلف بمهام الأمور الخدمية لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل، وأصبح أيضا من ضمن المسؤولين الأمنيين لدى المجلس.

وأشار إلى أنه ظهر أيضا في مؤتمر صحفي في أغسطس 2017، كما ظهر وهو يقوم بعمليات قنص ضد أفراد القوات المسلحة الليبية في أحد الشوارع الفرعية في شارع الفنار وسط المدينة في يونيو 2018 وكان بجانبه القيادي عبدالكريم جبريل الورفلي والذي أعلن عن مقتله في يونيو 2018 .