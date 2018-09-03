أخبار ليبيا 24
دخلت صباح الأمس الأحد قوة من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي إلى معسكر 7 أبريل ومقر الدعوة الإسلامية في الجهة الغربية من العاصمة طرابلس دون أن تواجه بأي مقاومة.
كما دخلت قوات الرائد الطرابلسي بعد ذلك بساعات إلى منطقة السياحية حيث تمركزت في قرية المغرب العربي المعروفة بالريقاطة في الشمال الغربي لطرابلس، وذلك قبل تكليف من قبل داخلية الوفاق بتأمين وحماية منطقة غوط الشعال والمدينة السياحية من نهاية معهد النفط شرقاً إلى منطقة قرقارش وذلك لمنع حدوث أي خرق أمني .
أخبار ليبيا 24 تقدم لكم 5 معلومات مهمة في مسيرة الطرابلسي:-
1- اسمه الكامل عماد مصطفى عبد السلام الطرابلسي، من سكان مدينة الزنتان، وعمل لفترة آمرا لقوة العمليات الخاصة التي تتمركز في جنوب غرب طرابلس، ولها نقاط أمنية للتفتيش والمتابعة بطريق العزيزية.
2- قاتل في صفوف قوات الزنتان ضد قوات فجر ليبيا في طرابلس، وتولى قيادة كتيبة “الصواعق” التي دخلت في مواجهة ضد قوات من مدينة مصراتة وحلفائها الذين دحروهم وأجبروهم على العودة إلى مدينة الزنتان.
3- عمل لفترة تحت آمرة القيادة العامة للجيش الليبي ومجلس النواب وخرج من الزنتان دفع لقوة العمليات الخاصة حضرها رئيس الأركان عبد الرازق الناظوري وعدد من النواب.
4- شارك في نوفمبر 2017 في الهجوم على اللواء الرابع بورشفانة، معللاً ذلك بأنه تم بمعرفة القيادة العامة للجيش، ومتهماً اللواء الرابع بإيواء مقاتلين من الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، وآخرين من إقليم دارفور السوداني.
5- نال ثقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج فأصدر قراراً في يوليو الماضي بتكليفه بمهام رئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية. ونص بيان الرئاسي الصادر يوم الأربعاء الماضي، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، داعيا الجهات المختصة بتنفيذه، وذلك بناءً على الإعلان الدستوري وتعديلاته، وكذلك الاتفاق السياسي الليبي بتاريخ 17 ديسمبر 2015، وقانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.