أخبار ليبيا 24

دخلت صباح الأمس الأحد قوة من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي إلى معسكر 7 أبريل ومقر الدعوة الإسلامية في الجهة الغربية من العاصمة طرابلس دون أن تواجه بأي مقاومة.

كما دخلت قوات الرائد الطرابلسي بعد ذلك بساعات إلى منطقة السياحية حيث تمركزت في قرية المغرب العربي المعروفة بالريقاطة في الشمال الغربي لطرابلس، وذلك قبل تكليف من قبل داخلية الوفاق بتأمين وحماية منطقة غوط الشعال والمدينة السياحية من نهاية معهد النفط شرقاً إلى منطقة قرقارش وذلك لمنع حدوث أي خرق أمني .