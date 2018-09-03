أخبار ليبيا 24
دخلت صباح الأمس الأحد قوة من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي إلى معسكر 7 أبريل ومقر الدعوة الإسلامية في الجهة الغربية من العاصمة طرابلس دون أن تواجه بأي مقاومة.
كما دخلت قوات الرائد الطرابلسي بعد ذلك بساعات إلى منطقة السياحية حيث تمركزت في قرية المغرب العربي المعروفة بالريقاطة في الشمال الغربي لطرابلس ، فيما كانت قوات اللواء السابع تشتبك مع قوات تابعة لمدينة مصراتة في الجنوب الشرقي من المدينة.
وكان وزير داخلية الوفاق العميد عبد السلام عاشور قد أصدر، الأحد، كتابا يحمل الرقم الإشاري ش س \ 1306 بتكليف آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الرائد عماد الطرابلسي بتأمين وحماية منطقة غوط الشعال والمدينة السياحية من نهاية معهد النفط شرقاً إلى منطقة قرقارش وذلك لمنع حدوث أي خرق أمني .
وسبق التكليف إعلان جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ( قوة العمليات الخاصة سابقاً ) بإمرة الرائد عماد الطرابلسي دخول قوات الجهاز إلى العاصمة طرابلس وتمركزها في سابق تمركزاتها جنوب غرب المدينة.
وتشهد بعض مناطق وأحياء طرابلس مثل حي الأندلس وحي الإسلامي والدريبي عمليات سطو مسلح من قبل عصابات استغلت الفراغ الأمني في المدينة، بعد أيام من الاشتباكات التي وصلت مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (أ) ما سهل فرار 400 من نزلائه.
وأكدت مصادر محلية تمكن 400 من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة «أ» التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل في حكومة الوفاق من الفرار بعد ارتفاع أصوات الأسلحة جراء الاشتباكات التي شهدها محيط المؤسسة.
وقالت المصادر أن النزلاء الـ400 نجحوا في الفرار بعد أن تمكنوا من خلع الأبواب والخروج، أمام أعين الحراس الذين آثروا ضبط النفس وعدم التعامل معهم بالرصاص الحي خوفاً على حياتهم.