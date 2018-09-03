أخبار ليبيا 24

دخلت صباح الأمس الأحد قوة من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية بقيادة الرائد عماد الطرابلسي إلى معسكر 7 أبريل ومقر الدعوة الإسلامية في الجهة الغربية من العاصمة طرابلس دون أن تواجه بأي مقاومة.

كما دخلت قوات الرائد الطرابلسي بعد ذلك بساعات إلى منطقة السياحية حيث تمركزت في قرية المغرب العربي المعروفة بالريقاطة في الشمال الغربي لطرابلس ، فيما كانت قوات اللواء السابع تشتبك مع قوات تابعة لمدينة مصراتة في الجنوب الشرقي من المدينة.



وكان وزير داخلية الوفاق العميد عبد السلام عاشور قد أصدر، الأحد، كتابا يحمل الرقم الإشاري ش س \ 1306 بتكليف آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية الرائد عماد الطرابلسي بتأمين وحماية منطقة غوط الشعال والمدينة السياحية من نهاية معهد النفط شرقاً إلى منطقة قرقارش وذلك لمنع حدوث أي خرق أمني .