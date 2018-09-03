أخبار ليبيا 24

نفت مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (ب) هروب نزلاء من المؤسسة خلال الأحداث الجارية حالياً في طرابلس، واصفة إياها بالإشاعات والأكاذيب.

وقال المكتب الإعلامي بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (ب) أنه يفيد ” بعدم صحة الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص هروب النزلاء من المؤسسة بسبب الأوضاع الأمنية الحاصلة بمنطقة عين زارة حالياً” .