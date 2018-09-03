أخبار ليبيا 24

طمأن اللواء السابع أهالي طرابلس وجميع المؤسسات السيادية والبعثات الدبلوماسية بأن عملياته في طرابلس تهدف إلي حماية المؤسسات السيادية.

وقال اللواء في بيان متلفز تلاه أحد ضباطه “نحن نتقدم نحو العاصمة بخطى ثابتة ونطمئن أهلنا في طرابلس وجميع المؤسسات السيادية والبعثات الدبلوماسية بأن هذا العمل يهدف إلى حماية المؤسسات السيادية والخدمية وتخليصها من كماشة المليشيات ويهيئ المناخ المناسب للجهود الدولية لإنجاز عملها على الأرض”.



وأضاف “إن مشروع اللواء السابع هو تفعيل المؤسسات القضائية والرقابية وتفعيل مؤسستي الجيش والشرطة ودعم الوزارات والمؤسسات العامة للقيام بدورها المناط بها” .



وختم بالقول “ونؤكد أن اللواء السابع منكم وإليكم ومن أجلكم يقدم التضحيات الجسام”.