أخبار ليبيا 24

نفى المتحدث باسم اللواء السابع سعيد الهمالي سيطرة اللواء على سجن عين زارة أو المناطق المحيطة به، ناقلاً عن معلومات وصفها بالمؤكدة أن حراس السجن هم من قاموا بفتح أبوابه.

وقال الهمالي في تصريحات لقناة ليبيا “وفق معلومات مؤكدة فإنّ حراس السجن فتحوا الأبواب، وهذا لا يعني اللواء السابع، وإذا فتح رجال الأمن الذين يتبعون وزارة الداخلية في طرابلس الأبواب أمام السجناء فهذا دليل واضح على أنّ من كان يدير المقرات والسجون وغيرها من المواقع الأمنية هم ميليشيات”.



من جانبها أكدت مصادر محلية تمكن 400 من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة «أ» التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل في حكومة الوفاق من الفرار بعد ارتفاع أصوات الأسلحة جراء الاشتباكات التي شهدها محيط المؤسسة.



وقالت المصادر أن النزلاء الـ400 نجحوا في الفرار بعد أن تمكنوا من خلع الأبواب والخروج، أمام أعين الحراسة الذي آثروا ضبط النفس وعدم التعامل معهم بالرصاص الحي خوفاً على حياتهم.