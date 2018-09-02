أخبار ليبيا 24
قال المتحدث باسم اللواء السابع سعيد الهمالي أن اللواء قوة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني وفق القرار الصادر سنة 2017، وأنه يضم عدد ممن سماهم بـ”منتسبي الجيش الليبي العريق”.
وأوضح الهمالي في تصريحات لقناة ليبيا أن اللواء السابع “يضم مئات الجنود من مختلف القبائل والمدن في المنطقة الغربية”، مشدداً على أن ذلك “موثّق وموجود عند الحرس الرئاسي، والدفاع التابع لحكومة الوفاق، وحكومة السراج”.
وأرجع سبب دخول اللواء طرابلس إلى ” المأزق الذي وقعت فيه طرابلس وكل مؤسسات الدولة في طرابلس”.
وتابع “طرابلس تعاني الويلات منذ سنوات ويعلم الجميع أنّه عندما تكون العاصمة في مأزق فإن كل الوطن سيعاني.
أزمة طرابلس الأمنية أثّرت على كل المدن والمناطق. تواجد الميلشيات في طرابلس أثّر على الوحدة الوطنية، وأفسد كل الحلول السياسية”.
وأردف “الأمور التي دعت إلى عملية تطهير طرابلس هي صرخات النساء أمام المصارف، والاعتداء على الحرمات أمام المصارف، والظروف المعيشية الضنك الذي تعيشه ليبيا جراء سيطرة الميليشيات في العاصمة، والاعتداءات في المطارات، وسرقة الاعتمادات”.
ودعا ما سماه بالجيش الليبي إلى التحرك فوراً بالقول ” كل الضباط والناس الشرفاء الوطنيين الذين يرددون شعارات العاصمة، أين هم الآن؟ هنالك منهم من لا يزال يقف وقفة المتفرج”.
وعرج على الوضع الميداني بالقول ” اللواء السابع يقود العملية بثبات وبإذن الله إلى أن يتم تحرير العاصمة من هذه الميليشيات”.
وأنذر من عرقلة اللواء السابع في طرابلس ” أي شخص وأي مسمى يأتي أمام اللواء السابع ويعرقله في تحقيق الهدف، لن يسمح له اللواء السابع بهذا وسيضرب بيد من حديد”.