أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم اللواء السابع سعيد الهمالي أن اللواء قوة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني وفق القرار الصادر سنة 2017، وأنه يضم عدد ممن سماهم بـ”منتسبي الجيش الليبي العريق”.

وأوضح الهمالي في تصريحات لقناة ليبيا أن اللواء السابع “يضم مئات الجنود من مختلف القبائل والمدن في المنطقة الغربية”، مشدداً على أن ذلك “موثّق وموجود عند الحرس الرئاسي، والدفاع التابع لحكومة الوفاق، وحكومة السراج”.

وأرجع سبب دخول اللواء طرابلس إلى ” المأزق الذي وقعت فيه طرابلس وكل مؤسسات الدولة في طرابلس”.



وتابع “طرابلس تعاني الويلات منذ سنوات ويعلم الجميع أنّه عندما تكون العاصمة في مأزق فإن كل الوطن سيعاني.

أزمة طرابلس الأمنية أثّرت على كل المدن والمناطق. تواجد الميلشيات في طرابلس أثّر على الوحدة الوطنية، وأفسد كل الحلول السياسية”.