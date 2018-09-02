أخبار ليبيا 24 – خاص

قام فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس وبالتعاون مع مفوضية الكشافة والمرشدات طرابلس بتوفير ممر آمن للعائلات العالقة بمنطقة الخله جنوب طرابلس .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش أن الفرق تمكنت من إخراج عدد” 15 ” عائلة من الخله، لافتاً إلى أن العمل لايزال مستمراً لإخراج باقي العائلات .

وأفاد الكواش أن غرفه الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس استقبلت 400 مكالمة هاتفية من عائلات بأماكن متفرقة بمناطق الاشتباكات عبر أرقام الهواتف المخصصة للطوارئ .

يشار إلى أن أعمال العنف لاتزال مستمرة رغم إعلان الهدنة بين أطراف النزاع لأكثر من مرة .