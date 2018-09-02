أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه فريق الترحيل الطوعي بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي تعميماً لكل الجنسيات من المهاجرين غير الشرعيين والعمالة الوافدة والذين انقطعت بهم السبل التوجه للمركز في أقرب وقت .

وقال مدير المكتب الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي أمجد الورفلي إن المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة سيباشر الأيام القادمة في إجراءات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية .

وأضاف الورفلي أن عملية الترحيل ستتم بالتنسيق مع كافة الأجهزة، من أجل الترحيل الطوعي للمهاجرين على حساب منظمة الهجرة الدولية Iom عبر مطار مطار بنينا الدولي، وذلك في أسرع وقت ممكن .

ودعا مسؤول المكتب الإعلامي الأخوة الليبيين بالتعاون مع الجهات المختصة وإيصال المعلومة إلى كل من يهمه الأمر، وعدم التستر على المهاجرين والعاملة الوافدة التي دخلت للبلاد دون أوراق رسمية أو عن طريق التهريب .