أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخماده جاهزية القوات الخاصة للتدخل في العاصمة طرابلس من البر والبحر والجو تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية .

وأوضح بوخماده – أثناء حفل تأبين شهداء القوات الخاصة الذي أقيم في داخل معسكر الصاعقة ببوعطني في مدينة بنغازي أمس السبت – أنهم في انتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة سيادة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر .

وأضاف بوخمادة أن القوات الخاصة مستعدة إلى الذهاب إلى مدينة طرابلس وأي مكان في ربوع ليبيا من أجل أن ينعم المواطن بالأمن والأمان.

وقال اللواء بوخمادة إن أبطال القوات الخاصة دفعوا ومزالوا يدفعون أرواحهم من أجل استقرار ليبيا.