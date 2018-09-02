أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت مراقبة الاقتصاد بنغازى بتوزيع كميات الدقيق المخصص للمخابز بالمدينة بتعليمات من وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، وذلك بالتنسيق مع صندوق موازنة الأسعار وجهاز مكافحة الظواهر السلبية بالبحث الجنائي وجهاز الحرس البلدى بنغازى .

وقال مدير المكتب الاعلامي بالوزارة ، طلال ساسي ، إن هذه الإجراءات جاءت للحد من العقبات التي تواجه توزيع الدقيق بالمدينة وكذلك للإسراع في الحد من تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار الرغيف وقفل المخابز أمام المواطنين.

من جانبها مراقبة الاقتصاد بنغازي طالبت بضرورة متابعة الجهات الرقابية المكلفة بالمخابز وضبط أى مخبز يقوم بمخالفة السعر والوزن المحدد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة وكذلك إلزام المخابز بالبيع للمواطنين مباشرة .

ونوهت المراقبة على المواطنين بالتبليغ على أي مخبز يخالف النظم والتشريعات المحددة من قبل الوزارة سواء على الصفحة الرسمية لمراقبة الاقتصاد بنغازى أو بالحضور إلى مقر لجنة متابعة المخابز بالمراقبة.