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واصل لاعب المنتخب الليبي لكرة السلة تحت 18 عاما إدريس زيو تألقه في بطولة أفريقيا المقامة في مالي.

وعلى الرغم من خسارة منتخب ليبيا في المباراة الترتيبية أمام رواندا ، إلا أن إدريس خريج مدرسة الأهلي بنغازي السلوية سجل 31 نقطة في المباراة ليعادل بذلك أعلى معدل تسجيل من اللاعبين في مباراة واحدة والمسجل 3 مرات باسم اللاعبين الراوندي تيري كوندوا أمام الجزائر والغيني أبوبكر كامارا مرتين أمام أوغندا وأمام الجزائر.

وسجل إدريس زيو 31 نقطة منها 26 نقطة من داخل المنطقة و 5 رميات حرة ، وتألق أيضا على مستوى المتابعات بـ 12 متابعة.