أخبار ليبيا 24 – خاص
شرعت لجنة الأزمة والطوارئ طبرق في صيانة خط المياه الرئيسي بحي المنارة بعد انفجاره ليتسبب في قطع المياه عن نصف المدينة في منتصف أغسطس الماضي .
وقال نائب رئيس لجنة الأزمة مفتاح العميد لـ”أخبار ليبيا24″ إن اللجنة شرعت اليوم وعدد من الشباب المتطوعين في أعمال الحفر على خط المياه الرئيسي في حي المنارة .
وأضاف العميد :”حاولنا بالمجهود الذاتي جمع المواد الخاصة بالإصلاح وشرعنا في الحفر لإظهار مكان التسرب، ونحاول الإسراع بالإصلاح لعودة المياه إلى نصف المدينة” .
يشار إلى أن بلدية طبرق وهيأة المياه اعتمدت العديد من المشاريع من ضمنها هذا المشروع لاستبدال الخط بالكامل والذي يبلغ طوله 1200 متر بخط دكتايل جديد .