أخبار ليبيا 24 – خاص

شرعت لجنة الأزمة والطوارئ طبرق في صيانة خط المياه الرئيسي بحي المنارة بعد انفجاره ليتسبب في قطع المياه عن نصف المدينة في منتصف أغسطس الماضي .

وقال نائب رئيس لجنة الأزمة مفتاح العميد لـ”أخبار ليبيا24″ إن اللجنة شرعت اليوم وعدد من الشباب المتطوعين في أعمال الحفر على خط المياه الرئيسي في حي المنارة .

وأضاف العميد :”حاولنا بالمجهود الذاتي جمع المواد الخاصة بالإصلاح وشرعنا في الحفر لإظهار مكان التسرب، ونحاول الإسراع بالإصلاح لعودة المياه إلى نصف المدينة” .

يشار إلى أن بلدية طبرق وهيأة المياه اعتمدت العديد من المشاريع من ضمنها هذا المشروع لاستبدال الخط بالكامل والذي يبلغ طوله 1200 متر بخط دكتايل جديد .