أخبار ليبيا 24 – خاص

قال أحد نشطاء المجتمع المدني في طبرق عبدالله النيبو لـ”أخبار ليبيا24″ شرعنا مع عدد من المتطوعين لرش أكوام القمامة وسط المدينة بعد الشكاوى من التجار والمواطنين لانتشار الديدان والحشرات والقوارض.

وأضاف النيبو “بدأنا في جمع التبرعات من المواطنين لشراء المبيدات الحشرية واستعرنا سيارة الرش من قطاع الزراعة لنقوم برش المبيدات”.

وأضاف الناشط “نجد صعوبة في تغطية المدينة بالكامل لعدم وجود مورد مالي لأن مئات من الأطنان من القمامة تكدست في كل مكان “.

نناشد الجهات المسؤولة لدعمنا ومساعدتنا في شراء المبيدات ونحن مستعدين لمواصلة الحملة، وطالب النيبو من المجلس البلدي السرعة لحل مشكلة مكب القمامة لحل المكب.

يشار إلى أن سكان مدينة طبرق يخشون من انتشار الأمراض بعد أن أغلق مكب القمامة الرئيسي من الملاك منذ أسبوعين مطالبين بإنهاء الإجراءات المالية في أسرع وقت، الأمر الذي تسبب في تراكم القمامة في شوارع وأحياء المدينة وانتشار الديدان والقوارض والحشرات.