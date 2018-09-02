أخبار ليبيا 24 – خاص

نظراً لما تشهده العاصمة الليبية طرابلس من تسارع للأحداث العسكرية والسياسية يستمر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في عقد اجتماعاته مع عدد من المسؤولين الدوليين والمحليين لإنهاء الاقتتال الدائر في المدينة .

وعقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح الأحد، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، لمتابعة الأوضاع العسكرية والأمنية في ضواحي العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات مسلحة.

واطلع السراج، على الترتيبات التي اتخذت لتوفير احتياجات الوحدات العسكرية لتأمين سلامة المواطنين وحمايتهم، إضافة إلى آليات التنسيق المتخذة بين المناطق والوحدات العسكرية والأمنية.

وفي ذات الشأن، اجتمع السراج مع وزير الدفاع المكلف اوحيدة نجم، وتناول الاجتماع خطة الوزارة لحماية المواطنين وتأمين المؤسسات الحيوية في الدولة.