أخبار ليبيا 24
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها إصابة خزان الديزل رقم 122 والذي يقوم بتزويد محطة كهرباء السواني، بمستودع طريق المطار، عصر اليوم السبت، خلال الاشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة جنوب العاصمة طرابلس.
وعبَّرت الشركة عن قلقها الشديد من الأضرار التي ستصيب حظيرة الخزانات بالكامل، مؤكدة أن ذلك سيعرض البنى التحتية للمستودع والخزانات إلى خسائر كبيرة ويؤثر على عملية تزويد المحروقات.
وحذرت مما سيترتب على المزيد من الاشتباكات من كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية ستزيد من معاناة المواطنين.
ومن جانبها طالبت المؤسسة الوطنية للنفط “القوات المتناحرة بأن تبتعد عن الخزانات فوراً حفاظاً على أرواح أبطال شركة البريقة المتواجدين في الموقع والذين تمكنوا بجهودهم الجبارة من السيطرة على الموقف بشكل مؤقت”.
وكانت الاشتباكات قد تجددت اليوم رغم أن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور كان قد أعلن عن بدء سريان هدنة ووقف إطلاق النار.
وقال عاشور أنها جاءت عقب جهودٍ حثيثةٍ من قبل لجان المصالحة الوطنية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وتأتي هذه الهدنةُ بعد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، من قبل المجلس الاجتماعي لأعيان ترهونة، ولجنة فضّ النزاع والمجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى، بين الأطراف المتنازعة، بشرط دخول قوة المنطقة الغربية والوسطى للفصل بين الطرفين.
وسُجل أول خرق للهدنة عندما ضربت قذائف مجهولة المصدر، صبيحة اليوم السبت فندق الودان القريب من السفارة الإيطالية مخلفةً 3 جرحى من نزلاء الفندق.
وقالت مصادر محلية أن القذائف أطلقت من الجهة الجنوبية للمدينة التي شهدت أيام صعبة بسبب اشتباكات حامية بين اللواء السابع القادم من ترهونة وبين كتيبة ثوار طرابلس وفصائل متحالفة معها، لكنها لم تحدد هوية الطرف الذي اخترق الهدنة الهشة.