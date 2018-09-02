أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها إصابة خزان الديزل رقم 122 والذي يقوم بتزويد محطة كهرباء السواني، بمستودع طريق المطار، عصر اليوم السبت، خلال الاشتباكات المسلحة التي تشهدها منطقة جنوب العاصمة طرابلس.

وعبَّرت الشركة عن قلقها الشديد من الأضرار التي ستصيب حظيرة الخزانات بالكامل، مؤكدة أن ذلك سيعرض البنى التحتية للمستودع والخزانات إلى خسائر كبيرة ويؤثر على عملية تزويد المحروقات.

وحذرت مما سيترتب على المزيد من الاشتباكات من كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية ستزيد من معاناة المواطنين.