أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر الفنيون بمصنع الإسمنت بنغازي تشغيل و تجريب الآلات والتعبئة في مصنع الإسمنت الهواري بعد توقف دام أربع سنوات متتالية.

وانتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين مشاهد لفنيين بالمصنع يقومون بتجربة إعادة تشغيل المصنع والذي يعد من أهم مصانع الإسمنت في ليبيا.

وقد تعرض المصنع الذي يقع في منطقة الهواري غرب بنغازي لأضرار أثناء حرب قوات الجيش مع الجماعات الإرهابية أواخر العام 2104.

ويأتي تشغيل المصنع في وقت تمر فيه المدينة وسكانها بمراحل إعادة الإعمار بعد حرب خاضتها ضد الإرهاب وتسببت في أضرار كبيرة لمباني المواطنين ومؤسسات الدولة.

وبحث عميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار في أكتوبر من العام الماضي ملف إعادة تشغيل مصنع الإسمنت الواقع في منطقة الهواري، وذلك مع وفد خبراء استشاري بريطاني تابع للمستثمر الأجنبي في المصنع.

وأطلع وفد الخبراء عميد البلدية على تطورات الأعمال الجارية حالياً بالمصنع المتوقف منذ قرابة الثلاث سنوات تأثراً بالحرب التي شهدتها المدينة.

وأكد الفريق أن أعمال إزالة الألغام ستنتهي خلال منتصف الشهر المقبل، على أن يعقبها حصر حجم الأضرار التي تسببت بها الجماعات الإرهابية، ومن ثم صيانة الآلات والمعدات.

ومن جانبه، أكد عميد البلدية على أن بنغازي على أتم الاستعداد لدعم الشركة الليبية للإسمنت بكل ما تحتاجه في سبيل عودة تشغيل هذا المرفق المهم الذي سيساهم في إعادة إعمار المدينة، وذلك وفق المكتب الإعلامي للبلدية.