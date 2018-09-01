أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إبراهيم الحاسي رسمياً اعتزال كرة القدم .

ونشر اللاعب على صفحته بالفيس بوك “لكل بدأية نهاية هذه سنة الحياة والآن بعد تفكير طويل واستخارة الله قررت اعتزال اللعب” .

وأضاف أنه بعد 22 سنة على مباراتي الأولي بقميص النادي الأم وبيتي الأول، رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق حذائي

وواصل الحاسي أنه بعد ما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت به مع النادي الغالي وهوا الحصول علي كآس ليبيا 2009-2010 وبطولة ليبيا 2017-2018 ، الآن حانت اللحظة التي لم أكن انتظر قدومها طوال سنوات كفاحي وتحملي أصعب الظروف وأقوي التدريبات صباحاً ومساءً كي أكون عند حسن ظن الجمهور النصراوي .

منوهاً إلى أنه كان جديراً بحمل الغلاله رقم 10 في تاريخ النادي بعد لاعب القرن فوزي العيساوي الذي قال عنه إنه من علمهم ابجديات كرة القدم.