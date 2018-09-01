أخبار ليبيا 24

اشتكى جهاز الإسعاف و الطوارئ في طرابلس من عراقيل تواجهه في أماكن الإيواء بسب زيادة عدد النازحين من مناطق الاشتباكات التي دارت الأيام الماضية في العاصمة.

ودعا الجهاز أطراف القتال إلى إعلان التوقف النهائي عن القتال وذلك لتمكين الأسر النازحة من العودة إلى منازلها وعدم تفاقم الوضع الإنساني.

وقال الجهاز أنه في ” خندق واحد مع الهلال الأحمر الليبي والمفوضية الوطنية للكشافة والمرشدات” للعمل مع جميع الأطراف من أجل سلامة المواطن الليبي.



وتأتي هذه الشكوى من جهاز الإسعاف و الطوارئ في طرابلس بعد أيام من القتال الذي شهدته العاصمة طرابلس بين اللواء السابع-ترهونة “كتيبة الكانيات” وبين كتيبة ثوار طرابلس ما أسفر عن مقتل 38 شخصا.



وقد تسببت الاشتباكات في تعليق حركة الملاحة الجوية بشكل كامل في مطار معيتيقة الدولي، مساء الجمعة، بحسب ما قال متحدث باسم الخطوط الجوية الليبية.



وقبين المتحدث إنه سيتم تحويل الرحلات إلى مطار مصراتة التي تقع على بعد 190 كيلومترا شرقي طرابلس.



وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقلّ بالقرب من المطار، ما أجبر أجهزته على تعليق الرحلات الجوّية لمدة 48 ساعة على الأقل كإجراء أمني، بحسب مسؤول في المطار.



وكانت لجنتا المصالحة وفض النزاع ومجلس أعيان ترهونة قد أعلنا عن نتائج ما توصلوا إليه خلال اجتماعهم بشأن اتفاق هدنة وقف إطلاق النار في مناطق جنوب العاصمة طرابلس.



وأكد المجتمعون، عبر مقطع فيديو لهم،اليوم السبت، أن الاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار ودخول قوة المنطقة الغربية و الوسطي للفصل بين الطرفين واستلام المواقع وتأمين المساحة الكافية بينهما لمراقبة أي خرق للاتفاق.



وأعلن المجتمعون، عن اجتماع مرتقب في مدينة الزاوية وذلك خلال أسبوع من تاريخ وقف إطلاق النار يضم كل الأطراف للاتفاق على الترتيبات الأمنية لإعادة هيبة الدولة.