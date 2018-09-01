أخبار ليبيا 24

خرقت قذائف مجهولة المصدر، صبيحة اليوم السبت، الهدنة التي جرى إعلانها أمس الجمعة في العاصمة طرابلس وطالت فندق الودان القريب من السفارة الإيطالية مخلفة 3 جرحى من نزلاء الفندق.

مصادر محلية قالت أن القذائف أطلقت من الجهة الجنوبية للمدينة التي شهدت أيام صعبة بسبب اشتباكات حامية بين اللواء السابع القادم من ترهونة وبين كتيبة ثوار طرابلس وفصائل متحالفة معها، لكنها لم تحدد هوية الطرف الذي اخترق الهدنة الهشة.

وكان وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور قد أعلن عن بدء سريان هدنة ووقف إطلاق النار.



وقال عاشور أنها جاءت عقب جهود حثيثة، من قبل لجان المصالحة الوطنية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وتأتي هذه الهدنةُ بعد التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، من قبل المجلس الاجتماعي لأعيان ترهونة، ولجنة فضّ النزاع والمجلس الأعلى للمصالحة بطرابلس الكبرى، بين الأطراف المتنازعة، بشرط دخول قوة المنطقة الغربية والوسطى للفصل بين الطرفين.