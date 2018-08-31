أخبار ليبيا24- خاص

استقر الجهاز الفني لمنتخب ليبيا لكرة القدم بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش على التشـكيلة الأخيرة للمنتخب الذي سينهي معسكره التحضيري في مصر خلال اليومين المقبلين.

وسيسافر منتخب ليبيا إلى جنوب أفريقيا لخوض اللقاء المرتقب في الثامن من الشهر المقبل لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للنهائيات الأفريقية 2019.

ورأى عمروش منح الفرصة في مناسبة أخرى للاعبي منتخبنا الوطني للشباب ” جهاد شلدون – أيوب مصطفى – محمد ناصر – مفتاح الدرسي ” لكسب المزيد من التجربة والاحتكاك في المعسكرات والمباريات الودية القادمة، باعتبار أن المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا تعد مهمة جدا في طريق تأهل منتخبنا الوطني للنهائيات القادمة وتحتاج إلى لاعبي الخبرة وأن أبواب المنتخب ستكون مفتوحة دائما لجميع اللاعبين الجاهزين والقادرين على تقديم الإضافة.

ومن جهة أخرى وصل اليوم اللاعب مؤيد اللافي المحترف في صفوف فريق الشباب السعودي للالتحاق بزملائه في التدريبات بمدينة 6 أكتوبر المصرية وسيتوالى وصول باقي اللاعبين المحترفين تباعا ليكتمل العدد الكلي بـ 22 لاعبا قبل موعد مباراتنا أمام جنوب أفريقيا على ملعب “موزيس ماديبا” في مدينة دربن يوم السبت الموافق 8 سبتمبر المقبل.