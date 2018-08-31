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مازال مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ، برئاسة هاني أبو ريدة، يحاول إرضاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعد أزمته الأخيرة.

ونشبت أزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة، بسبب مطالب الأول بتوفير حراسة له خلال تواجده في المعسكرات، وتسهيل دخوله المطار.

وطلب اتحاد الكرة من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بمنح محمد صلاح شارة القيادة أمام النيجر.

ومازال اتحاد الكرة ينتظر موافقة أجيري على منح صلاح شارة الكابتن، وذلك بعد اقتراح عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وقرر اتحاد الكرة على وضع المقترح أمام أجيري، ليكون صاحب القرار النهائي في منح صلاح شارة القيادة في مباراة النيجر.

ويبدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهة النيجر يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.

وأصبح أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي هو قائد المنتخب، وبعده محمد صلاح، بعد اعتزال عصام الحضري، واستبعاد أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي وعبد الله السعيد وشريف إكرامي وحسام عاشور.