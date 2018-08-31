أخبار ليبيا24

ارتفعت حصيلة الوفيات بعد وصول 3 وفيات إلى مستشفى طرابلس الجامعي مساء اأمس الخميس من بينهم طفلين والآخر هو متطوع لإخراج المدنيين من أماكن الاشتباكات ؛ إلى جانب 5 جرحى آخرين وصلوا إلى مستشفى طرابلس الجامعي أيضاً .

هذه الإحصائية هي تحديث لآخر حصيلة تم نشرها وتشمل عدد الوفيات والجرحى منذ أول يوم في الاشتباكات حتى تاريخ يوم الخميس الموافق 30 أغسطس.

كما تنوه وزارة الصحة إلى أن أغلب الوفيات والجرحى في هذه الإحصائية هم من المدنيين؛ منهم من انتقل إلى رحمة الله ومنهم من أصيب بحروق أو جروح بين البليغة والمتوسطة نظراً لتواجدهم في مناطق الاشتباكات.

وكانت الإحصائية التي نشرتها وزارة الصحة في حكومة الوفاق بحسب مستشفيات العاصمة كالتالي:

مستشفى الهضبة العام ( الخضراء سابقاً)

عدد الجرحى 17

مستشفى طرابلس الجامعي ( مركز طرابلس الطبي سابقاً)

عدد الجرحى 16 عدد الوفيات 24 (منهم شخص واحد مالي الجنسية توفي في منزله بعد أن تعرض لإصابة بليغة بسبب سقوط قذيفة)

مستشفى الحوادث أبي سليم

عدد الجرحى 22

عدد الوفيات 2

مصحة أويا

عدد الجرحى 3

مستشفى جراحة الحروق والتجميل

‎1 حالة وفاة

عدد الجرحى 14 ( عدد 3 إصابات بليغة + 9 إصابة طفيفة+ 2 إصابات متوسطة ؛ الـ 9 حالات الطفيفة خرجت بعد تلقي العلاج )

مستشفى طرابلس المركزي

عدد الوفيات 2

مركز جراحة القلب تاجوراء

عدد الوفيات 1

مصحة المختار

عدد الجرحى 24