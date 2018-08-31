أخبار ليبيا24- خاص

تتواصل في شاطيء فندق جليانة في بنغازي بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية المنطقة الأولى والتي شهدت مشاركة عشرة فرق قسمت على مجموعتين، حيث تأهل منها الثلاث فرق الأولى من كل مجموعة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة فيصل الشريف إن الفرق المتأهلة لمجموعة الدور السداسي هي:

أحمد أبولبابا – حمزة فرج

محمد أبولبابا – أبوبكر الخبيري

عادل الفيتوري – رفيق اعريبي

بلقاسم القذافي – سالم الخازمي

أحمد العشيبي – حسام الخبيري

أكرم الشحومي – عبدالعزيز سالم

وأضاف الشريف لـ”أأخبار ليبيا 24″ أن الفرق سيتأهل منها ٤ فرق تتأهل رسميا للنهائيات.

ومن المنتظر أن تحتضن بنغازي نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة الشاطئية منتصف سبتمبر المقبل.