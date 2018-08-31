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أكد الظاهرة رونالدو دي ليما، أسطورة المنتخب البرازيلي، تفهمه قرار البرتغالي كريستيانو رونالدو بالرجيل عن ريال مدريد والانضمام ليوفنتوس موضحًا أنّ نيمار أفضل من كيليان مبابي.

كريستيانو رونالدو انضم إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو بعد 9 سنوات قضاها في ريال مدريد.

وقال رونالدو في حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أتفهم قرار كريستيانو بالرحيل، إنّه لاعب يفضل دائمًا البحث عن تحديات جديدة وخوض تجارب مختلفة. ريال مدريد مدين بالكثير لهذا اللاعب”.

وتابع: “ريال مدريد لم يظهر اهتمامًا بالتعاقد مع نيمار، ولكني واثق من أنّ جميع الأندية ترغب في جلب جناح باريس سان جيرمان وقد ينضم لهم في المستقبل”.

رونالدو استمر في الإشادة بنيمار مؤكدًا أنّه أفضل من زميله في سان جيرمان، كيليان مبابي، حتى وإن تألق الأخير في بطولة كأس العالم الأخير عكس البرازيلي.

وأشار إلى أنّ جاريث بيل قد يجد فرصة أكبر للتألق مع ريال مدريد بعد رحيل رونالدو، مشددًا على أنّ النادي الملكي دائمًا يجد طريقه للمرمى حتى لو غاب هدافه التاريخي.

وبالحديث عن برشلونة، أشاد رونالدو بقدرات الفريق الكتالوني مؤكدًا أنّ لويس سواريز أحد أبرز المهاجمين في العالم حتى لو تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

واختتم: “كل خصم يخشى ليونيل ميسي، ومع ذلك لا نرغب في اعتزاله اللعبة ولكن هذه قوانين الحياة والوقت يمر على الجميع”.

رونالدو سبق ولعب لصالح برشلونة في موسم 1996-1997 قبل الرحيل إلى إنتر الإيطالي ومنه إلى ريال مدريد.