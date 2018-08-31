أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أن يكون المجلس الرئاسي قد أصدر تعليماته لقصف مدينة ترهونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الخميس.

وأكد معيتيق قدرة المجلس الرئاسي على الاستعانة بقوات ليبية تتبع وزارة الدفاع لبسط الأمن في منطقة الاشتباكات دون اللجوء لقصف المدنيين.

وقدم النائب تعازيه لأسر ضحايا الاشتباكات التي وقعت في جنوب طرابلس خلال اليومين الماضيين، داعياً أطراف النزاع إلى الاحتكام إلى لغة العقل والمنطق ، بعيداً عن آلة القتل والدمار التي شهدتها المنطقة وعادت بالسلب على الوضع العام في البلاد، ولتجنيب العاصمة المزيد من الاضطرابات.

وأشاد بالجهود التي بذلتها لجان المصالحة خلال اليومين الماضيين من أجل التهدئة ووقف الاقتتال حفاظا على أرواح المدنيين وتجنب المزيد من الخراب وزهق الأرواح البريئة.