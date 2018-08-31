أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار عدم تسجيل حالات إصابة لمرض الكوليرا، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق .

وأعلن النجار جاهزية المركز من خلال الفروع والمكاتب التابعة له بمختلف مناطق ليبيا لمواجهة المرض ومكافحته بتكليف فرق إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمهمة.

واستعرض النجار، خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المركز لمكافحة الأمراض والأوبئة.

فيما شدد النائب على ضرورة توفير اللقاحات والتطعيمات اللازمة بالمرافق الصحية باعتبارها خط الدفاع الأمامي لمواجهة أي مرض ، ومتابعة توزيعها من خلال وزارة الصحة والجهات التابعة لها على كل مناطق ليبيا.

وحضر الاجتماع وزير الصحة الدكتور عمر الطاهر بشير، ووكيل الوزارة الدكتور محمد هيثم، ومدير إدارة مكافحة الدرن بالمركز الدكتور محمد الفرجاني.