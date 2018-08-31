أخبار ليبيا 24 _ خاص

قام فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس بالتعاون مع لجنة فض النزاع بتسليم عدد من الجثث التابعة للواء السابع إلى مشايخ وأعيان مدينة ترهونة .

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، بهاء الكواش إنه تم اليوم تسليم مشايخ وأعيان مدينة ترهونة عدد “5” جثث لضحايا النزاع المسلح بطرابلس، كما تم تبادل عدد ” 4 ” جثامين وتم تسليمهم إلى دار الرحمة بالمستشفى الطبي طرابلس.

ووصل مدير قسم الكوارث اامكلف من الأمانة العامه للهلال الاحمر الليبي للوقوف على الأوضاع بشكل مباشر ، ومسانده فرق الطوارئ التابعة لفرع طرابلس .

كما قام فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس أمس الخميس بزيارة إلى منطقة الاشتباكات عين زارة للاطمئنان على الأسر المتواجدة في تلك المنطقة .

ورافق الفريق سيارة إسعاف وسيارة لنقل المواد الإغاثية حيث تم توزيع عدد “170” حصة غذائية للعائلات .