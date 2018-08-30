أخبار ليبيا24- خاص

أظهرت وثيقة صادرة عن إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء قيام الإدارة بتسبيل نحو 87 مليون دينار ليبي في حساب المجلس البلدي بنغازي.

وأشارت الوثيقة المؤرخة في 13 أغسطس 2018 إلى أن تسييل المبلغ جاء بناءً على قرار رئيس مجلس النواب رقم 74 لسنة 2017م بتشكيل لجنة لإعادة إعمار واستقرار مدينة بنغازي، وإلى الميزانية التقديرية الطارئة لبلدية بنغازي والتي تقدر بنحو 244 مليون دينار.

وطبقاً للوثيقة، التي اطلعت “أخبار ليبيا24” على نسخة منها، فقد جرى تسييل مبلغ “ستة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وستون دينار و134 درهم” في حساب بلدية بنغازي، موضحة أن المبلغ المسيل بيانه، كالتالي:

1- 15 مليون دينار لعدد 12 شركة نظافة، والباقي من المبلغ 1.716.350.00.

2-20 مليون دينار لعدد 10 شركات لإزالة مخلفات الحرب، والباقي من المبلغ (533.809.000).

3-19 مليون و900 ألف لعدد 21 شركة نظافة.

4- 14 مليون و796 ألف بدل إيجار لعدد 822 أسرة

5- 7 ملايين و259 ألف لتنفيذ 15 في المئة لعدد 32 مشروعا.

6- 10 ملايين لإزالة المنازل الآيلة للسقوط.

وأشارت الوثيقة إلى أن رصيد المجلس البلدي بنغازي قبل تسييل المبلغ في حسابه هو (24,777,570.643) أربعة وعشرون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعون 643 درهم.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بنغازي نضال الكاديكي لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه المخصصات مبوبة بحسب البنود المذكورة شاملة مشاريع حل المختنقات المتمثلة في مشاريع صيانة شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية ومشاريع الإنارة وتوصيل الكهرباء ومشاريع رصف الطرق ورفع القمامة وإزالة مخلفات الحرب وإزالة المباني المدمرة كلياً ، وكذلك دفع بدل إيجار للنازحين في المدارس والمباني الحكومية .

وأضاف الكاديكي أنه جاري تنفيذ مايقارب عن 50 مشروع وتم تسليم المواقع للشركات المنفذة، مؤكداً أن هذه المشاريع مشاريع لحل المختنقات ولإعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وليست مشاريع تنموية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرر تشكيل لجنة تسمى”لجنة أعمال بنغازي” برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي والحاكم العسكري “درنة_ بن جواد” وعميد بلدية بنغازي.

وأشار صالح في البيان الذي صدر بشأن تشكيل اللجنة إلى المهام التي ستتولاها وهي مراجعة وتدقيق واعتماد احتياجات ومتطلبات القطاعات والمرافق الخدمية لمدينة بنغازي المقدمة من الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات وغيرها.

وأوضح رئيس المجلس أنه من المطلوب من اللجنة تحديد المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المتطلبات والعمل على تأمينها من خلال الحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي ، كما ويتم تحميل الأموال المخصصة من المصرف المركزي على الترتيبات المالية وفقاً للتشريعات النافذة.

وأكد صالح أن اللجنة تتولى أيضاً تفويض المصرف المركزي بالإشراف على عملية إنفاق الأموال على البنود المطلوبة وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية والإدارية التي يراها ملائمة بالإضافة لتوليها إعداد تقارير دورية منتظمة عن سير العمل ومدى انتظامه والعوائق التي تواجهه.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى ضرورة أن تكون قرارات اللجنة بالإجماع فقط ، مع إجازة الاستعانة بمن ترى من أفراد ومؤسسات لإنجاز أعمالها، مشيراً إلى استمرار عمل اللجنة إلى حين إنهاء مهامها أو إسناد هذه المهام إلى الغير.

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت بعد مايقارب الأربعة أعوام من الحرب والاشتباكات في عدد من المناطق دماراً كبيراً في البيوت والمرافق الحكومية والخاصة ونزوح أهالي تلك المناطق التي شهدت معارك إلى مدن أخرى ، فيما اضطر البعض الآخر إلى البقاء في المقرات الحكومية والمدارس العامة، إضافة إلى تخريب وتدمير شبه تام للبنية التحتية في تلك المناطق.