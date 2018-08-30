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أعلن قسم المرور والتراخيص بنغازي اليوم الخميس قفل الطريق القادم من مفترق نادي النجمة وحتى جزيرة الدوران السلماني “الجرات”.

وأوضح قسم مرور بنغازي أن إغلاق الطريق يأتي لرصف التصدعات والتشققات الموجودة بهذه الطريق وفي داخل الجزيرة، منبهًا مستعملي الطريق العام سائقي المركبات الآلية.

وأضاف القسم أن هذه التصدعات والتشققات من ضمن العوامل المؤثرة في تعطيل حركة السير، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة سوف تبدأ على تمام الساعة الثامنة مساء وحتى ظهر يوم غدا الجمعة.

وكان قسم المرور والتراخيص بنغازي أعلن أمس الأربعاء عن قفل الطريق الممتد من جسر طرابلس مدخل المدينة الغربي حتى جسر الجامعة، حيث بدأت أعمال رصف التصدعات والتشققات بالطريق المذكور.