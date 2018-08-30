أخبار ليبيا 24 – خاص

دعا رئيس المجلي الرئاسي فائز السراج مجلس النواب والأعلى للدولة لإنجاز استحقاقاتهما بتوحيد مؤسسات الدولة واستكمال القوانين الخاصة بإيجاد قاعدة دستورية حتى يمكن إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقرب وقت ممكن.

وقال السراج، في تصريحات صحفية الخميس، موجهاً حديثه لمجلسي النواب والأعلى للدولة “كفاكم مناورات لإطالة أمد أزمة لا غرض منها سوى البقاء في السلطة”.

وتوعد السراج بمحاسبة الذين أشعلوا الحرب في طرابلس، وتحميلهم المسؤولية القانونية والجنائية.

وبشأن الأوضاع في طرابلس، أصدر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قرارًا، كلف بموجبه كلاً من آمري المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة الوسطى، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس.

وأعطى القرار للقوات المكلفة بالواجبات مهلة لتنفيذ التكليف تنتهي في 30/09/2018، ثم تعود بعدها الى مناطقها.

وأوضح أنه تم التوصل لاتفاق يقضي بتولي المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى الإشراف على وقف إطلاق النار وعودة القوة لتمركزاتها السابقة وتسليم معسكرات ومقرات الدولة للوحدات العسكرية التي كانت فيها.

وأعرب عن أمله في أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق لأن سقوط ضحايا أبرياء مدنيين نتيجة ما أسماه بـالعبث لا يمكن إعطاؤه أي تبرير.

وأكد السراج أن القوة التابعة للمجلس الرئاسي لم تقم بقصف أي مدينة وعملياتها محدودة في مدينة طرابلس، مضيفاً أنه لا يوجد جسم اسمه اللواء السابع حيث تم حله منذ شهر إبريل الماضي.