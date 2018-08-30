أخبار ليبيا24

طالب الهلال الأحمر الليبي جميع الأطراف المتنازعة في طرابلس باحترام شارة الهلال الأحمر ، ومساعدة المتطوعين بتنفيذ مهامهم الإنسانية .

وكشف الهلال الأحمر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك في بيان له عن عدم تمكنه من تقديم المساعدة في كثير من المناطق لعدم توفر ممرات آمنة .

وأوضح الهلال أنه تلقى اتصالات من المواطنين في مناطق ” خله والفرجان وخلة عون ومعسكر اليرموك والخلاطات ” لكنه لم يتمكن من الوصول اليها لعدم وجود ممرات آمنة.

بشار إلى أن مدينة طرابلس تشهد منذ أيام اشتبامات مسلحة بين المليشيات المتصارعة فيهت تسببت في سقوط قتلى وجرحى ومحاصرة بعض المدنيين في مناطق الاشتباكات وتضرر عدد من الممتلكات العامة والخاصة.