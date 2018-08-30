أخبار ليبيا24

أكد الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة على ضرورة أن تتحمل حكومة الوفاق الوطني كامل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية الخطيرة.

وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك – إدانتها حول تصاعد العنف في منطقة طرابلس الكبرى، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات.

وذكرت البعثة أن سلامة تواصل مع الأطراف الليبية المعنية من أجل الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية واستئناف محادثات وقف إطلاق النار وإيجاد حلول أطول أجلاً لضمان سلامة وأمن العاصمة ومؤسساتها وسكانها.

وأكدت أن الممثل الخاص تواصل أيضًا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي فضلاً عن الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة ذات التأثير على الأطراف الليبية بغية الدفع باتجاه التهدئة والدعوة إلى إنهاء التعبئة العسكرية والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت البعثة إلى متابعتها الوضع الإنساني في المناطق المتضررة مقدمة الدعم حيثما أمكن، مذكرة جميع الأطراف بواجبها في حماية المدنيين بما يتفق والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جديد التزامها تجاه ليبيا ومواصلة العمل في جميع أنحاء البلاد لدعم الليبيين في طريقهم نحو دولة موحدة ومستقرة تقوم بوظائفها على الوجه الأمثل.