أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اليوم الأربعاء مستشار الرئيس الفليبيني عبد الله ماوو، والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية محمد سيالة.

ونقل مستشار الرئيس الفليبيني في مستهل اللقاء تحيات الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي للسراج وللشعب الليبي وتمنياته لليبيا بالاستقرار وتحقيق الوفاق الوطني.

وأكد مستشار الرئيس الفليبيني استعداد الفلبين بإرسال فرق من الكوادر الطبية لتغطي احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية الليبية وإعداد برامج للتدريب الكوادر الليبية.

وأشار إلى تطلع بلاده للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الاعمار وتقديم الخبرات الفنية في مجالات حيوية متعددة.

من جهته عبر السراج عن امتنانه لموقف دولة الفلبين حكومة وشعباً الداعم لحكومة الوفاق، منوهاً إلى أن العلاقات الليبية الفلبينية لها تاريخ طويل من التعاون المتبادل في مختلف المجالات وخصوصاً في المجال الطبي ، الذي كان محل تقدير واحترام الشعب الليبي، وبالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا ، لم تغادر هذه الكوادر الطبية والطبية المساعدة الأراضي الليبية واستمرت في أداء عملها على أكمل وجه.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين وتمتين أواصر الصداقة والتعاون لتشمل كافة المجالات وعلى رأسها مجالات الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية.