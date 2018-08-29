أخبار ليبيا 24 – خاص

رحب المجلس الأعلى للدولة ببيان أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي المطالب بالشروع في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وأبدى المجلس – في بيان له اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – استعداده لاستئناف جولات الحوار طبقاً للاتفاق السياسي، والبحث عن آليات اختيار سلطة تنفيذية، مؤكداً عجز السلطة التنفيذية الحالية في مختلف المستويات، وهذا ما جعل إعادة النظر في هيكليتها خطوة مهمة يجب اتخاذها.

يشارُ إلى أن الأعضاء الداعمين للاتفاق السياسي أكدوا في بيان لهم، أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني، مُطالبين بالشروع في إعادة هيكلته عبر إيجاد سلطة تنفيذية فاعلة.