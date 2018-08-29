أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر السفراء والقائمين بالأعمال في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيان مشترك بشأن الاشتباكات الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس .

وأعرب بيان السفراء والقائمون بالأعمال عن قلقهم الشديد إزاء المواجهات المسلحة الأخيرة الحاصلة في طرابلس والمناطق التي تحيط بها، والتي تزعزع استقرار الوضع و تعرض حياة المدنين الأبرياء للخطر.

وأوضح البيان الذي –ترجمته أخبار ليبيا 24 – أن أي محاولات لزعزعة الأمن في ليبيا غير مقبول وتتعارض تماماً مع رغبات الشعب الليبي.

وذكر البيان أن المجتمع الدولي يقوم برصد الوضع عن كثب، ونحن نحذر من التصعيد العسكري، داعيين جميع الأطراف إلى العمل معاً للانضباط واستعادة الهدوء والاستقرار والدخول في حوار سلمي .

وأكدت القوى الغربية دعمها التام لممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا، الدكتور غسان سلامة، الذي يعمل على تسيير الحوار.

ونوه بيان القوى الغربية أن العنف المسلح يزيد من تهديد الاستقرار على نطاق واسع، متواعدين بمحاسبة معرقلين إحلال السلام والأمن .