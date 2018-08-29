أخبار ليبيا 24 – خاص

لليوم الرابع على التوالي لا تزال الاشتباكات بكافة أنواع الأسلحة في العاصمة الليبية طرابلس مستمرة بين المليشيات المتصارعة، مخلفةً أضراراً بشرية ومادية في صفوف المدنيين .

ولم تعلن أي جهة عن أعداد ضحايا هذه الاشتباكات، فيما كانت وزراة الصحة بحكومة الوفاق قد أعلنت أن حصيلة اشتباكات يوم الأحد كانت 5 قتلى و33 جريحاً.

وإلى هذه اللحظة مازالت المعلومات بسيطة عن عدد الضحايا والعالقين من المدنيين في المناطق الدائرة بها الاشتباكات .

ونفذ طيران حربي تابع لحكومة الوفاق مساء اليوم الأربعاء غارة جوية استهدفت بعض المواقع العسكرية في مدينة ترهونة.

قصف ترهونة

وأكد اللواء السابع في منشور على صفحته الرسمية بالفيس بوك، أن ما أسماه “طيران حكومة النفاق التابعة لمليشيات دواعش المال العام” – حسب وصفه – قصفت مدينة ترهونة والقوة المتمركزة في المدينة .

وحذر اللواء السابع رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فائز السراج بأن قصف مدينة ترهونة لن يزيدهم إلا صلابة وشموخ.

مظاهرات

وتظاهر عقب القصف عدد من أهالي مدينة ترهونة، وذلك تنديدًا بالقصف الذي شنه طيران تابع لحكومة الوفاق التابعة للرئاسي غير الدستوري ، وهتف المتظاهرون ضد السراج، مرددين “يا سراج يا جبان يا عميل الأمريكان” .

استعادة السيطرة

أعلن اللواء السابع مشاة استعادة السيطرة على معسكر اليرموك جنوب طرابلس بعد إنسحابه منه مساء اليوم الاربعاء ودخول كتيبة ثوار طرابلس إليه، بعد سيطرة كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق عليه معسكر اليرموك بالكامل، لفترة بسيطة .

وأكد اللواء السابع سيطرته على المعسكر وأن قواته تتقدم باتجاه منطقة صلاح الدين .

انتشار دبابات

وأفاد شهود عيان بانتشار عدد كبير من الدبابات على الطريق الرابط بين السدرة وصلاح الدين، إضافة إلى سيطرة الكتيبة 301 بكامل قوتها على شارع ولي العهد.

وتدور اشتباكات مسلحة بين الكتيبة واللواء السابع مشاة قرب جسر قصر بن غشير، كما جرت اشتباكات في وقت سابق قرب معسكر اليرموك.

التاجوري يتوعد

وتوعد آمر مايسمي مليشيا ثوار طرابلس هيثم التاجوري بضرب وتدمير كل من يعتدي على العاصمة طرابلس، في أول تصريح له بعد عودته ليلة الثلاثاء من أداء مناسك الحج إلى العاصمة طرابلس .

وقال المدعو التاجوري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، ” الفيس بوك” إن مخازن السلاح مفتوحة من الألف إلي الياء من أجل طرابلس وأهلها لصد العدوان وكف المعتدي و مهما طالت الحرب فلدينا مدد ولكل شي حساب وعندنا عهد و معنا الحق وفِي الحرب رجال .

يشار إلى أن منطقة جنوب طرابلس تشهد منذ يومين اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الاسلحة بين مليشيا مايسمي اللواء السابع ضد المليشيات وكتائب اخرى تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير الدستورية أدت إلى سيطرة مليشيا اللواء السابع على معسكر اليرموك جنوب طرابلس قبل أن تسترده كتيبة ثوار طرابلس اليوم الأربعاء.