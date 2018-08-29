أخبار ليبيا 24 – خاص

فندت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الأخبار المتداولة بخصوص تدخلها في الاشتباكات، أو أي عمل عسكري يجري حالياً في طرابلس.

وأوضحت البعثة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “التويتر” أنها تدعو للتهدئة وإيقاف الاشتباكات منذ بدايتها في طرابلس.

وتشهد مدينة طرابلس اشتباكات مسلحة بين المليشيات المسلحة في جنوب العاصمة، فضلاً عن اشتباكات في منطقة عين زارة خلف معسكر اليرموك، بين قوات اللواء السابع مشاة، ومليشيات ثوار طرابلس والنواصي.