أخبار ليبيا 24 – خاص

كشفت إحدى الوثائق الرسمية المسربة من مصرف شمال أفريقيا في لبنان والذي يعتبر أحد مساهمات المصرف الليبي الخارجي عن قيام مديره العام السابق “محمد نجيب الجمل” الذي كلفه محافظ مصرف ليبيا المركزي مؤخراً بإدارة المصرف الخارجي بتكليف سكرتيرته اللبنانية المدعوة “رانيا الحج” بمهام المدير العام لمصرف شمال أفريقيا في بيروت في سابقة لم تحدث في تاريخ المصارف، وذلك خوفاً على منصبه السابق.

حيث لاقت هذه الخطوة استهجان وغضب كبير من قبل الأوساط المصرفية الليبية بسبب تسليمه لأموال ومساهمات المصرف الليبي الخارجي والتي تعتبر ملكاً للدولة الليبية والشعب الليبي لسكرتيرته غير المخولة بإدارة هذه المؤسسة العريقة متعجبين من القرارات الصادرة مؤخراً عن محافظ مصرف ليبيا المركزي والتي تساهم في تدهور الاقتصاد الليبي أكثر فأكثر.