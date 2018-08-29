أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج اليوم الأربعاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة مستجدات الوضع الأمني في ضواحي طرابلس.

وأدان الجانبان خلال الاجتماع في مقر المجلس في طرابلس بحضور نائبة سلامة للشؤون السياسية، السفيرة ستيفاني ت. ويليامز أعمال العنف التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأيد المبعوث الأممي ونائبته الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتأمين سلامة المواطنين، وبحث الاجتماع المعالجات الضرورية لإنهاء المواجهات المسلحة بأسرع وقت ممكن.

وحمل المجتمعون العابثين بأمن العاصمة طرابلس المسؤولية كاملة عن أية أضرار تصيب المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة.

وبحث الاجتماع آليات التواصل مع المجتمع الدولي للضغط من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وملاحقة من يواصلون أعمال العنف والعبث بأمن المدنيين وفقاً لقرارات مجلس الأمن بالخصوص.