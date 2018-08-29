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دعا قسم المرور والتراخيص بنغازي مستعملي الطريق العام سائقي المركبات الآلية بأنه سوف يتم قفل الطريق الممتد من جسر طرابلس مدخل مدينة بنغازي الغربي حتى جسر جامعة بنغازي.

وأوضح القسم أن الإغلاق سيكون ذهابا فقط في اتجاه محطة الوقود وذلك لغرض أعمال الصيانة للتصدعات والتشققات الموجودة بهذه الطريق.

وأضاف قسم المرور أنه سوف تنطلق أعمال الصيانة مساء هذا اليوم اعتبارا من الساعة (8) الثامنة مساء، مشددًا على الجميع اخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الدوريات المكلفة في المكان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق العام.