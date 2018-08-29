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دعا عضو لجنة الأزمات والطواريء ومدير إدارة القطاع الخاص أيمن الصيد طرفي الاشتباكات الحاصلة في مدينة طرابلس؛ السماح لفرق الطواريء التابعة للهلال الأحمر بإنقاذ المواطنين العالقين في تلك المناطق وتوفير ممرات آمنة لهم.

أضاف الصيد أن الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأربعاء مع مدير فرع الهلال الأحمر طرابلس يوسف بن يوسف تم خلال التأكيد على ضرورة توفير ممرات آمنة لإخراج المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات حفاظاً على حياتهم ولتسهيل عمل فرق الطواريء؛ خصوصاً أن الفرق تتلقى العديد من البلاغات خلال أوقات الاشتباكات.

ودعا عضو لجنة الأزمات والطواريء إلى جميع العالقين في مناطق الاشتباكات للتواصل مع فرق الطواريء على الأرقام 0928280061 – 0925001022 – 0945679092.

يشار إلى الاشتباكات مستمرة في مدينة طرابلس منذ الأحد الماضي بن المليشيات المختلفة في المدينة تسببت في سقوط عدد من القتلى والجرحى وإغلاق بعض الطرقات إضافة إلى تدمير بعض الممتلكات العامة والخاصة.