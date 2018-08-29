أخبار ليبيا 24-خاص

دخل التجمع السياسي لنواب مصراتة على خط القتال المسلح الدائر هذه الأيام في العاصمة طرابلس باتهامه للمجلس الرئاسي بالفشل والتقاعس عن احتواء الجميع وتطبيق كامل التدابير الأمنية الواردة باتفاق الصخيرات.

كما حمل التجمع في بيان له البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والرئاسي، مسؤولية الاشتباكات التي تجري جنوب طرابلس، معربين عن أسفهم الشديد من هذه الاشتباكات.



ورأى التجمع أن مجلس النواب، ومجلس الدولة، لم يلتزما بتنفيذ بنود اتفاق الصخيرات، مما أدى إلى انسداد الأفق السياسي وإطلاق العنان لكافة الأجسام التنفيذية دون رقيب أو حسيب.



لكن ماذا تعرف عن هذا التجمع؟ وما سبب تأسيسه؟ ومن هم اللاعبون الرئيسيون فيه؟