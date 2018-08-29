أخبار ليبيا 24-خاص

أنهت اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية إبراهيم بوشناف مهامها لتنفيذ القرار رقم 256 لسنة 2018 والقاضي بتسمية مديرية أمن الهلال النفطي وتكليف العقيد إبراهيم يونس المغربي مديرا لها والتي ستكون حدودها الإدارية من منطقة الأربعين شرقا إلى منطقة العقيلة غربا ومنطقة مرادة جنوبا.

وقامت اللجنة حصر القوة العمومية لأعضاء الشرطة بمنطقة البريقة والعقيلة وبشر ومرادة وكل المناطق الواقعة داخل النطاق.

كما حصرت الآليات والأسلحة والأثاث وأجهزة الاتصالات من أجل إتمام عملية التسليم والاستلام على أكمل وجه .

يشار إلى أن منطقة الهلال النفطي التي تضم أربع موانئ نفطية رئيسية شهدت عدة اشتباكات بين قوات الجيش الليبي والعصابات الإرهابية بقيادة إبراهيم الجضران والمدعومة من قطر وتركيا ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لقطاع النفط الليبي.