أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مطار معيتيقة آمر كتيبة ثوار طرابلس، هيثم التاجوري، وهاشم بشر، بعد أداء مناسك الحج في الأراضي المقدسة .

ونشر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صورة تجمع الاثنين وهم في مطار معيتيقة بعد وصولهما .

وكان آمر كتيبة ثوار طرابلس، هيثم التاجوري، قد كتب على صفحته بالفيس بوك متواعدًا الكتائب المتصارعة في طرابلس القاسي والسريع قائلا: “إنّ غداً لناظره لقريب”.

ومع وصول التاجوري وبشر لطرابلس، أعلن صلاح بادي آمر ما يسمى لواء الصمود توجهه برفقة قواته وآلياته العسكرية إلى العاصمة طرابلس لرفع ما وصفه بـالذل والمهانة عن سكان المدينة لإحقاق الحق وطرد المجرمين.

وقال بادي، في كلمة مصورة له ، إنه وقواته سيكونا خصما شديدا وقويا ضد كل من يتسبب في الذل لأهالي العاصمة .

الجدير بالذكر إن جنوب طرابلس تشهد اشتباكات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة منذ مساء الأحد، بين وحدات تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق ،وبين كتائب اخرى تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أدت إلى سيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك جنوب طرابلس بعد إخراج قوات الداخلية منه.