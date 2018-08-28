أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب أكثر من “85” نائب من مجلس النواب محسوبون على المجموعة الداعمة لحكومة الوفاق في وثيقة لهم اليوم الثلاثاء بسحب الثقة عن المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج.

وذكرت مصادر من داخل مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي للتحرك إلى العودة لمقترح مجلس رئاسي برئيس ونائبين.

وكانت كتلة نواب إقليم برقة في مجلس النواب حملت كل أعمال العنف وأشكاله في مدينة طرابلس مهما كانت دوافعه إلى المجلس الرئاسي ومجلس الدولة وكل الداعمين للاتفاق السياسي الغير متوازن والغير واقعي.

وأكدت الكتلة في بيان لها – اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج استفرد عبر شراكة مع مليشيات مدينة طرابلس بثروة الليبيين ومواردهم ، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج دون حسيب أو رقيب أو رادع .

وجددت كتلة نواب برقة مطالبها بضرورة نقل مقر الحكومة والأجسام التابعة لها من طرابلس إلى أي مدينة ليبية أخرى لا تسيطر عليها المليشيات والجماعات المسلحة.

ودعت الكتلة إلى ضبط النفس والدعوة لعودة لجنتي الحوار إلى الاجتماع فورا وكل من يرغب من أعضاء مجلس الدولة والنواب المقاطعين وذلك لتعديل الاتفاق السياسي.

يشار إلى أن مجلس النواب رفض منح الثقة لحكومتين تقدم بهما رئيس المجلس الرئاسي سابقا، واتخذ الرئاسي منذ ذلك الحين قرارا بتفويض وزراء لتسيير الأعمال الحكومية دون ثقة من مجلس النواب.