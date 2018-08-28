أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب، بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الصحة بالبيضاء مع مسؤولي الصحة بدرنة سير الخدمات الصحية والطبية وسبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل المدينة وما جاورها .

وناقش عقوب خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات الهامة والمشاكل التي تعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية بمدينة درنة من الناحية الإدارية والمالية والطبية .

وناقش مسؤولي الصحة مع وكيل عام وزارة الصحة جملة من المواضيع، والتي كان أبرزها متابعة استكمال صيانة المرافق الصحية وسير عملها وتحسين الأوضاع الصحية، وتفعيل معهد لتنمية القوي العاملة الطبية بمدينة درنة .

وأكد الحاضرون على عودة كافة المراكز الصحية بدرنة وماجاورها للعمل ؛ حيث تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية باستثناء المركز الصحي محمد جبر ، لوقوعه بمنطقة الاشتباكات وسط المدينة .

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات للتعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بالمدينة ، وتحديد الاحتياجات الفعلية متعهدًا بتذليل كافة الصعاب للرقي بمستوي الخدمات الصحية داخل المدينة وماجاورها.

وتضمن الاجتماع تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والتركيز على جودة الخدمات وخاصة بمستشفى الوحدة بعد أعيد عمله في خدمة المواطنين وتفعيل أقسامه المتمثلة في قسم النساء والولادة وقسم الأطفال والباطنة وغرف العمليات والجراحة لعلاج جرحى القوات المسلحة ومتابعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة صيانة مجمع الهريش المتمثل في تركيب الزجاج والمولد الكهربائي وذلك بما يلبي متطلبات المرحلة ، حيث صيغت وفق الاحتياجات الراهنة للنظام الصحي .

وناقش المجتمعون آلية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية من باب تطوير وتحسين ومتابعة سير عمل شعب التمريض وتوفير الاحتياجات الأساسية، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتقديم كامل الدعم وتأخذ كافة الإجراءات الاحترازية .

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور مدير عام مستشفي الوحدة درنة التعليمي الدكتور وليد الطرابلسي، والمدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية درنة الأستاذ أبراهيم عزوز والمندوب المكلف عن المستشفى لدى الوزارة أيهاب هاشم سلامة ، ومدير المركز الصحي ام المؤمنين بدرنة محمد صالح ، ومدير المركز الصحي عمر المختار علي الرفادي ومدير السكر والقلب عون العوكلي ، ومدير المركز الصحي الفتائح فائز الشلوي .