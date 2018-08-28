أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح رئيس وحدة الشؤون الفنية بمكتب اتصالات طبرق طاهر القري إن سبب انقطاع الاتصالات في المدينة يرجع إلى أعمال الحفر العشوائية لأحد المواطنين .

وقال القري – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – إن مواطن في طبرق قام مساء اليوم الثلاثاء بحفر بئر مياه، وتسبب في قطع أكثر من 3000 خط هاتف وبقطع منظومة الألياف البصرية ، ماتسبب في إيقاف عمل المصارف التجارية والجوازات والسجل المدني بالبلدية .

وأفاد القري أن الانقطاع طال حي المنارة وشارع فلسطين والمطار القديم ووسط المدينة والجبيلة الشرقية، وبذلك تصبح نصف مدينة طبرق معزولة عن الاتصالات .

وأكد القري أن عملية الحفر كانت قبل العصر، وقمنا بإبلاغ الأجهزة الأمنية لمتابعة المواطن وصاحب الحفار الذي تسبب في أزمة كبيرة لم تمر بها مدينة طبرق من قبل .