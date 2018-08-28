أخبار ليبيا 24 – خاص

بدأت لجنة تفقد ملاعب المنطقة الغربية زياراتها لملاعب كرة القدم بالمنطقة للتعرف على مدى جاهزيتها، وذلك من أجل اعتمادها لاستقبال واحتضان مباريات الموسم الرياضي المنتظر انطلاقه قريبا .

وكانت أولي زيارات اللجنة السبت لملعب نادي الاتحاد المصراتي ، وملعب نادي السويحلي ، ثم ملعب المدينة الرياضية بمصراتة ، ومن ثم كانت الزيارة لملاعب الخمس وزليتن وترهونة .

هذا وستستكمل اللجنة هذا الأسبوع زياراتها لكل ملاعب المنطقة الغربية لمعرفة مدى جاهزيتها .

وكانت اللجنة المكلفة بتفقد ملاعب المنطقة الشرقية كانت قد اكملت زياراتها لملاعب المنطقة قبل أيام.