أخبار ليبيا 24 – خاص
بدأت لجنة تفقد ملاعب المنطقة الغربية زياراتها لملاعب كرة القدم بالمنطقة للتعرف على مدى جاهزيتها، وذلك من أجل اعتمادها لاستقبال واحتضان مباريات الموسم الرياضي المنتظر انطلاقه قريبا .
وكانت أولي زيارات اللجنة السبت لملعب نادي الاتحاد المصراتي ، وملعب نادي السويحلي ، ثم ملعب المدينة الرياضية بمصراتة ، ومن ثم كانت الزيارة لملاعب الخمس وزليتن وترهونة .
هذا وستستكمل اللجنة هذا الأسبوع زياراتها لكل ملاعب المنطقة الغربية لمعرفة مدى جاهزيتها .
وكانت اللجنة المكلفة بتفقد ملاعب المنطقة الشرقية كانت قد اكملت زياراتها لملاعب المنطقة قبل أيام.
مـلاعـب الـمنطقـة الغـربية تحت منظار لجان الاتحاد الليبي
أخبار ليبيا 24 – خاص