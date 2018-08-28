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قال الناطق باسم مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عبدالله الجازوي إن رئيس المصلحة مقدم أسامة الدرسي أصدر تعليماته إلى رئيس مكتب ورئيس لجنة ساقطي القيد بعدم قبول أي إجراء للولادة المنزلية إلا بعد إجراء تحاليل DNA للوالدين.

وأوضح الجازوي أن الدرسي أكد في قراره على أن هذا الإجراء يأتي حفاظا على إتمام الإجراءات والتأكد من سلامة تنظيم العمل بصورة صحيحة.

يشار إلى أن ضباط وضباط صف من إدارة مباحث الأحوال المدنية بنغازي قاموا في منتصف أغسطس الجاري بدوريات تفتيشية شملت أغلب السجلات المدنية داخل المدينة لضبط أي مخالفين يقومون بالحضور للسجلات المدنية بعد الدوام الرسمي المعمول به في الدولة.